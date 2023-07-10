Дорогу в Абхазию перекрыли из-за подтопления в Адлере

Непогода минувшей ночью обрушилась на Сочи и соседнюю Абхазию, в результате утром в понедельник участок трассы, ведущей к КПП Псоу перекрыт.
Кубань и Абхазия ночью столкнулись с мощным залповым ливнем, многие территории оказались подтоплены, в том числе и дороги.
"Главная задача - к утру обеспечить полную пропускную способность дорог в Сочи и Сириусе, чтобы наши жители и гости курорта смогли беспрепятственно передвигаться по транспортным коридорам"
– мэр Сочи Алексей Копайгородский
При этом проезд невозможен на участке федеральной трассы А-147 между Адлером и Веселое. Вода стоит на дороге, дорожные работники проводят откачку.
Трасса А-147 идет к границе России и Абхазии. Туристам предлагается добираться до Псоу в объезд, через А-149 Адлер-Красная Поляна.