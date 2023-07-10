Дорогу в Абхазию перекрыли из-за подтопления в Адлере

Опубликовано: 9:37, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Со вчерашнего вечера участок между Адлером и Веселым на А-147, идущей до границы с Абхазией перекрыт, дорогу подтопил мощный ливень. Затопленный участок можно объехать по другой дороге - А-149.

Непогода минувшей ночью обрушилась на Сочи и соседнюю Абхазию, в результате утром в понедельник участок трассы, ведущей к КПП Псоу перекрыт.

Кубань и Абхазия ночью столкнулись с мощным залповым ливнем, многие территории оказались подтоплены, в том числе и дороги.

"Главная задача - к утру обеспечить полную пропускную способность дорог в Сочи и Сириусе, чтобы наши жители и гости курорта смогли беспрепятственно передвигаться по транспортным коридорам"

– мэр Сочи Алексей Копайгородский

При этом проезд невозможен на участке федеральной трассы А-147 между Адлером и Веселое. Вода стоит на дороге, дорожные работники проводят откачку.

Трасса А-147 идет к границе России и Абхазии. Туристам предлагается добираться до Псоу в объезд, через А-149 Адлер-Красная Поляна.