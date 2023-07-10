Попавшие под подтопление туристы в Абхазии меняют локацию

Опубликовано: 17:23, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Власти Абхазии не бросили на произвол судьбы российских туристов, отели которых оказались подтопленными после мощного ливня - их переселяют в другие локации, не пострадавшие от катаклизма.

Российские туристы, отдыхавшие в Абхазии, не остались наедине со своими проблемами после того, как их отели оказались подтопленными после сильного ливня – власти Абхазии переселяют их в другие, пригодные для отдыха локации, а тех, кто пожелал вылететь домой, ночью вывезли в аэропорт Сочи на грузовых машинах, рассказал вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

Туроператоры переселили постояльцев четырех отелей в Гагрском районе республики. Причем помещения в них не пострадали, однако были затоплены расположенные на первых этажах столовые и рестораны, а также вспомогательные технические помещения, без которых полноценно функционировать они не могут, передает РИА Новости.

"Ночью были трансферы в аэропорты Сочи. Вывозили на грузовиках, так как для легковых машин были непроходимы некоторые участки дорог. Но, во всяком случае, за ночь ни один турист в аэропорт не опоздал"

Сергей Ромашкин

Что касается тех, кто только собирается на отдых в Абхазию, то отказов от них и отмен туров нет.

"Наши туристы не очень нервно относятся и не верят, что непогода - это надолго. Действительно, редко бывает, когда в Сочи и Абхазии больше одного дня дожди"

– вице-президент АТОР

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", непогода накануне подтопила Гагрский район Абхазии, однако к вечеру разгул водной стихии ослаб, из центра Гагры вода ушла. При этом никто не пострадал ни среди местных жителей, ни среди туристов.