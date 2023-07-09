Гагра приходит в себя после шквального наводнения

Спасательные и дорожные службы Абхазии сообщают о стабилизации обстановки в Гагре и Гарском районе после наводнения, вызванного сильными дождями. Как минимум, из центра города вода ушла.
Наводнение не потребовало эвакуации населения, о пострадавших во время разгула стихии ничего не известно. Сейчас в Гагре ведется очистка дорог после наводнения.
Не пострадали и отдыхающие. По информации "Вестника АТОР", свидетелями наводнения в Гагрском районе стали свыше 3 тыс туристов, однако они почти не требовали переселения. Также не было отмены броней в местных отелях.
Закрытое из-за проливных дождей движение по основной дороге Гагрского района вновь разрешено в обе стороны без ограничений, единственное исключение – двухкилометровый участок 10-12 км рицинского направления, где трафик ограничен из-за последствий природного катаклизма.
В свою очередь, Абхазские железные дороги объявили, что работают над скорейшим возобновлением железнодорожного сообщения, на это брошены все имеющиеся у компании силы.
Единственными, кто не сможет оперативно отремонтировать свою сферу ответственности в поврежденной инфраструктуре Гагрского района – электрики. "Черноморэнерго", пишет "Спутник-Абхазия", не имеют возможности восстановить подачу электроэнергии, поскольку районы трансформаторы остаются под водой.