Гагра приходит в себя после шквального наводнения

Опубликовано: 21:58, 9 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

К вечеру воскресенья разгул водной стихии в Гагрском районе Абхазии ослаб, из центра Гагры вода ушла. При этом никто не пострадал ни среди местных жителей, ни среди туристов. Дорожные и спасательные службы активно работают над ликвидацией последствий наводнения.

Спасательные и дорожные службы Абхазии сообщают о стабилизации обстановки в Гагре и Гарском районе после наводнения, вызванного сильными дождями. Как минимум, из центра города вода ушла.

Наводнение не потребовало эвакуации населения, о пострадавших во время разгула стихии ничего не известно. Сейчас в Гагре ведется очистка дорог после наводнения.

Не пострадали и отдыхающие. По информации "Вестника АТОР", свидетелями наводнения в Гагрском районе стали свыше 3 тыс туристов, однако они почти не требовали переселения. Также не было отмены броней в местных отелях.

Закрытое из-за проливных дождей движение по основной дороге Гагрского района вновь разрешено в обе стороны без ограничений, единственное исключение – двухкилометровый участок 10-12 км рицинского направления, где трафик ограничен из-за последствий природного катаклизма.

В свою очередь, Абхазские железные дороги объявили, что работают над скорейшим возобновлением железнодорожного сообщения, на это брошены все имеющиеся у компании силы.

Единственными, кто не сможет оперативно отремонтировать свою сферу ответственности в поврежденной инфраструктуре Гагрского района – электрики. "Черноморэнерго", пишет "Спутник-Абхазия", не имеют возможности восстановить подачу электроэнергии, поскольку районы трансформаторы остаются под водой.