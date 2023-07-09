Гагрский район Абхазии полностью ушел под воду

Опубликовано: 17:24, 9 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В Гагрском районе Абхазии становятся все более сложными последствия проливных дождей и шторма на Черном море. Наводнение достигло критических пределов, туристам по-прежнему рекомендовано не заезжать в этот район.

Стихийное бедствие, вызванное в Абхазии проливными дождями, нарастает. По данным местных СМИ, Гагрский район полностью оказался под водой.

Уточняется, что в большинстве населенных пунктов Гагрского района наводнение залило первые этажи домов и нежилых зданий. В наиболее сложных местах уровень воды достигает 1,2 м.

По словам пострадавших от наводнения, в воде в здания начали проникать лесные змеи.

Напомним, что из-за дождей, наводнения и шторма на Черном море туристам рекомендовано не посещать Гагрский район. В море по соображениям безопасности запрещено плавать до четверга.