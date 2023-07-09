Наводнение в Гагре: ливень затопил дома

Сильный дождь, прошедший в ночь на воскресенье, вызвал наводнение в Гагрском районе Абхазии.
Все спасатели района брошены на ликвидацию последствий, заверили в МЧС.
Подробностей в ведомстве пока не сообщили. Известно лишь, что вода залила частные территории, жилые дома, затопила улицы, передает Sputnik Абхазия.
Судя по видеозаписям с места событий, которые расходятся в соцсетях, по улицам населенных пунктов района текут потоки грязной воды. Кое-где она доходит машинам до бампера, а людям - до колена. На ролике из жилого дома вода растекается по полу.
Другие районы республики стихия не затронула.
Напомним, месяц назад в Гагрском районе из-за ливней возник мощный сель. Поток разрушил автотрассу и железную дорогу из России и уничтожил несколько зданий.