Гагрский район закрыт для туристов - купаться в море нельзя

Настоящий апокалипсис разразился в Гагрском районе, сообщает МЧС и СМИ Абхазии.
Ранее стало известно, что ночной ливень спровоцировал множество серьезных подтоплений.
Как сообщили в МЧС Абхазии, в селе Агараки из-за осадков сошел сель, на трассе, начиная от поселка Бзыбь, возникла пробка.
По всей видимости, непогода повредила также линии электропередач. В компании "Черноморэнерго" сообщили, что света нет почти у всех жителей Гагрского района, передает Sputnik Абхазия. Насколько серьезна авария, когда специалисты смогут починить оборудование - пока оценить невозможно.
Учитывая сложную ситуацию, МЧС Абхазии призывает жителей и гостей Абхазии отказаться от поездок в Гагрский район.
Кроме того, из-за дождей Черное море будет закрыто для купания в течение четырех дней, так как после ливня вода будет слишком грязной.