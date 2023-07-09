Гагрский район закрыт для туристов - купаться в море нельзя

Опубликовано: 13:46, 9 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Ливни, прошедшие в Гагрском районе сегодня ночью, вызвали множество негативных последствий: от схода селя до отключения электричества. В течение нескольких дней нельзя будет и купаться.

Настоящий апокалипсис разразился в Гагрском районе, сообщает МЧС и СМИ Абхазии.

Ранее стало известно, что ночной ливень спровоцировал множество серьезных подтоплений.

Как сообщили в МЧС Абхазии, в селе Агараки из-за осадков сошел сель, на трассе, начиная от поселка Бзыбь, возникла пробка.

По всей видимости, непогода повредила также линии электропередач. В компании "Черноморэнерго" сообщили, что света нет почти у всех жителей Гагрского района, передает Sputnik Абхазия. Насколько серьезна авария, когда специалисты смогут починить оборудование - пока оценить невозможно.

Учитывая сложную ситуацию, МЧС Абхазии призывает жителей и гостей Абхазии отказаться от поездок в Гагрский район.

Кроме того, из-за дождей Черное море будет закрыто для купания в течение четырех дней, так как после ливня вода будет слишком грязной.