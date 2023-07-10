Закрыты пляжи и не ходят поезда: как Абхазия живет после наводнения?

Опубликовано: 20:00, 10 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: МЧС Абхазии

Абхазия постепенно оправляется от ливней, обрушившихся на республику в ночь с субботы на воскресенье. Открыта республиканская автотрасса в Гагрском районе, восстановлена подача электричества.

Последствия мощных дождей продолжают ликвидировать специалисты экстренных служб Абхазии. Ливень, обрушившийся на республику в ночь с 8 на 9 июля, вызвал подтопления жилых домов, сход селей, размыл пути сообщения и спровоцировал аварию на ЛЭП.

Электричество

В результате разгула стихии произошла авария на ВЛ-220 "Очамчыра". Пропал свет в Гудаутском и Гагрском, а также частично в Сухумском районе.

Сегодня компания "Черноморэнерго" сообщила, что все оборудование отремонтировано и подача электричества восстановлена.

Поезда не ходят в Абхазию

Серьезно пострадали от вызванных ливнями подтоплений и селей дороги республики. В течении нескольких часов была перекрыта республиканская трасса в районе Гагры. До сих пор закрыт проезд к озеру Рица - там сошло шесть селей и упала подпорная стена. Попасть в Рицинский нацпарк можно будет, предположительно, уже завтра, пишет Sputnik Абхазия.

Скопления воды подмыли железную дорогу у вокзала в Гагре и на станции Бзыбь. Движения поездов по ней нет. Работы по восстановлению железнодорожного полотна продолжаются.

АЖД

Закрыты пляжи

Купаться в Абхазии в море сейчас нельзя, заявил глава Минтуризма.

"Мы должны всеми возможными способами не допустить, того чтобы в течение нескольких дней люди купались в море"

– Теймураз Хишба

Все пляжи Абхазии на данный момент закрыты для туристов. Потоки воды привели их в антисанитарное состояние.

МЧС Абхазии

Пострадавшие в наводнении

Предварительно известно, что во время бури пострадали минимум 10 человек. Именно столько, по словам главврача Пицундской больницы Савелия Серетиди, обратились за помощью.

Врач уточнил, что всем диагностировали травмы легкой и средней степени тяжести, то есть ушибы и порезы. Из 10 пострадавших четверо - туристы из России.

Еще одна российская туристка пропала без вести, рассказал министр по ЧС. Лев Квициния уточнил, что она с мужем проводила отдых в селе Агараки Гудаутского района.

Люди видели, как во время ливня ее унесла река Бзыбь. Ведутся поиски.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа". Река Бзыбь

Отметим, что во время бури спасатели и местные жители сумели спасти более 30 человек.

Сотрудники МЧС вытащили группу из 10 туристов и 3 местных жителей, заблокированных у Ольгинских водопадов в Гулрыпшском районе.

Успешно прошла также эвакуация 19 человек, отдыхавших в летнем лагере в селе Мюссера (Гудаутский район).

Очевидцы помогли матери с ребенком, которые отдыхали в селе Алахадзы Гагрского района: течение едва не унесло их в море.

Наводнение не испугало российских туристов

Неблагоприятная для отдыха погода в Абхазии не повлияла на настроение туристов из России - никто не отменяет уже забронированные туры, сообщил вице-президент АТОР.

"Наши туристы, исторически так уже сложилось, не очень нервно относятся и верят, что непогода - это ненадолго"

– Сергей Ромашкин

Он напомнил, что затяжных дождей, которые длились бы дольше одного дня, в Абхазии, как и в Сочи, как правило, не бывает, передает РИА Новости.

Прогноз погоды в Абхазии на завтра

Однако, как обещают синоптики, завтра дождь в Абхазии продолжится - он будет разной интенсивности и продолжительности. Ожидается и гроза.

Ночью похолодает до +15, днем воздух прогреется до +25 градусов.