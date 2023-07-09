Поезда не ходят в Абхазии из-за наводнения

Движения поездов нет на данный момент в Абхазии - железнодорожная дорога размыта ливнями, рассказал главный инженер Абхазской железной дороги Леонид Куруа.
По его словам, из-за подтоплений оказались размыты пути у ж/д вокзала в Гагре и станции "Бзыбь".
Главный инженер добавил, что специалисты проверяют остальные участки, которые могли попасть под удар стихии - возможно, там тоже найдутся места, требующие ремонта.
"После отправки пассажирского поезда "Москва-Сухум" движение поездов было приостановлено. Электропоезд "Ласточка" остановится на станции "Цандрипш"
– Леонид Куруа
Он уточнил, что пока ремонт даже не начат. Попасть в поселок Бзыбь невозможно из-за закрытой дороги. Кроме того, вода еще не спала. Когда железнодорожное сообщение можно будет восстановить, неизвестно.
Ограничения для автомобильного транспорта
Что касается автодорог, то движение ограничено:
- у Бзыбского вокзала,
- на Пицундском повороте,
- в Гагре, передает Sputnik Абхазия со ссылкой на МВД.
Сход селя также перекрыл дорогу к озеру Рица.
Ранее МЧС Абхазии рекомендовали туристам и жителям республики воздержаться от посещения Гагрского района.