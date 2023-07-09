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Поезда не ходят в Абхазии из-за наводнения

Поезда не ходят в Абхазии из-за наводнения
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Проблемы с транспортом начались сегодня в Абхазии из-за прошедших ночью ливней. Не работает железная дорога, ограничено и движение автомобильного транспорта в Гагрском районе.

Движения поездов нет на данный момент в Абхазии - железнодорожная дорога размыта ливнями, рассказал главный инженер Абхазской железной дороги Леонид Куруа.

По его словам, из-за подтоплений оказались размыты пути у ж/д вокзала в Гагре и станции "Бзыбь".

Главный инженер добавил, что специалисты проверяют остальные участки, которые могли попасть под удар стихии - возможно, там тоже найдутся места, требующие ремонта.

"После отправки пассажирского поезда "Москва-Сухум" движение поездов было приостановлено. Электропоезд "Ласточка" остановится на станции "Цандрипш"

– Леонид Куруа

Он уточнил, что пока ремонт даже не начат. Попасть в поселок Бзыбь невозможно из-за закрытой дороги. Кроме того, вода еще не спала. Когда железнодорожное сообщение можно будет восстановить, неизвестно.

Ограничения для автомобильного транспорта

Что касается автодорог, то движение ограничено:

  • у Бзыбского вокзала,
  • на Пицундском повороте,
  • в Гагре, передает Sputnik Абхазия со ссылкой на МВД.

Сход селя также перекрыл дорогу к озеру Рица.

Ранее МЧС Абхазии рекомендовали туристам и жителям республики воздержаться от посещения Гагрского района.

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