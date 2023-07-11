Новый ливень в Абхазии: подтоплены дома, отключен свет

Опубликовано: 10:10, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Потоп в Абхазии продолжается, прошлой ночью под ударом стихии оказался Сухум и другие районы. Подтоплено более 20 домов, на дорогу упали деревья, местами отключено электричество.

Минувшей ночью в Абхазии прошел еще один мощный ливень, на это раз непогода сдвинулась восточнее, затронув Сухум и несколько других районов.

Вода подтопила более 20 домов: по десять в Очамчире и в Гулрыпшском районе, еще несколько домов пострадали в Сухуме. Эвакуация жителей не понадобилась, специалисты проводят откачку воды из жилых помещений.

Также, информирует МЧС Абхазии, на трассу упало два дерева - в Галском и Ткуарчалском районах. На данный момент дорога расчищена и открыта для проезда.

Ситуация в Сухуме

Мощный ливень в Сухуме прошлым вечером не только подтопил несколько домов, но и оставил без света часть горожан - осадков было столько, что трансформаторы оказались под водой. Также вода зашла в Абхазский драмтеатр, подтопленным оказалось служебное крыло здания.

Автомобильное движение затруднено, из берегов вышли реки Кяласур, Адзапш и Сухумка, но серьезных подтоплений нет. Сейчас ситуация приходит в норму.

Во вторник синоптики не исключают осадков в Абхазии, дождь может быть разной интенсивности. В среду погода должна наладиться и снова стать солнечной.