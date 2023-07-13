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Железнодорожное сообщение восстановили после наводнения в Абхазии

Железнодорожное сообщение восстановили после наводнения в Абхазии
© Фото: АЖД
Железную дорогу, размытую в нескольких местах наводнением в Абхазии несколько дней назад, отремонтировали. Поезда из России снова идут до конечной станции Сухум.

Поезда в Абхазии снова ходят до Сухума - железнодорожное сообщение России с республикой полностью восстановлено, рассказали в компании "Абхазская железная дорога".

Работники АЖД привели в порядок подмытые из-за подтоплений несколько дней назад участки путей. Ремонт продолжался в течение четырех дней.

Сейчас все поезда следуют по расписанию до конечной - вокзала в Сухуме.

"Гендиректор АЖД Арсоу Читанава поблагодарил работников подразделений и российских коллег за отличную слаженную работу в восстановлении железной дороги"

– АЖД

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