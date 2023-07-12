Отдых в Абхазии: когда можно будет купаться после наводнения?

Опубликовано: 16:58, 12 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российский академик Геннадий Онищенко рассказал, когда Черное море в Абхазии окончательно очистится от последствий ливней. По его словам, купаться отдыхающие смогут уже в ближайшее время.

Последствия непогоды практически покинули Абхазию, и скоро те, кто приехал на отдых, снова смогут купаться в Черном море, заявил бывший глава Роспотребнадзора, академик РАН Геннадий Онищенко.

По его словам, Черное море вполне качественно очищается после таких ливней самостоятельно.

Соответственно, можно ожидать, что купание в море в Абхазии разрешат примерно через сутки, не исключено, что даже быстрее - через часы, добавил он.

Онищенко уточнил, что окончательное решение будет принято по итогам лабораторных исследований воды, пишет Sputnik.