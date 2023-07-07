Отдых в Абхазии станет удобнее - Москва планирует инвестиции

Сегодня в Сухум прибыла большая делегация из Москвы, стороны обсуждают возможность инвестиций и развития сотрудничества.
"Сегодня в Абхазии находится очень большая делегация правительства Москвы. Это не только мои коллеги, представляющие различные департаменты правительства, но и в том числе президент московской Торгово-промышленной палаты"
– глава московского департамента внешнеэкономических и международных связей Сергей Черемин
Черемин и Аслан Бжания провели встречу, на которой представитель Москвы заявил об огромном туристическом потенциале Абхазии, который нужно развивать.
"Мы планируем активно развивать отношения между нашими предпринимателями, рассматриваем возможности инвестиций, в том числе в туристическую отрасль, потому что Абхазия стала одним из любимых направлений для туризма"
– Черемин
Москва и Сухум намерены подписать программу сотрудничества и нарастить деловые контакты.