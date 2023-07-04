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Отель 5 звезд в Абхазии: Решетников приехал на стройку

Отель 5 звезд в Абхазии: Решетников приехал на стройку
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Решетников высказался за повышение качества отдыха российских туристов в Абхазии. Сегодня он осмотрел в республике несколько объектов в районе Пицунды, где будет построен отель "Москва-Резорт".

Россияне полюбили отдых в Абхазии, спрос на него растет, но поднимать нужно и уровень сервиса, заявил глава Минэкономразвития России Максим Решетников.

"Люди уже поехали (туристы в Абхазию), но задача следующего этапа – повысить уровень, качество, и, в каком-то смысле, после этого можно просить честную цену"

– Решетников

Вывести отдых в Абхазии на новый уровень поможет проект "Москва-Резорт". Министр во вторник находится в Абхазии, вместе с вице-премьером Кристиной Озган они побывали в Пицунде, где к 2026 году вырастет большой современный гостиничный комплекс "Москва-Резорт".

В настоящее время задача состоит в том, чтобы решить проблемы, сопутствующие строительству отеля: есть перебои с электричеством, сложности с водоснабжением, необходимо реконструировать канализацию.

Решетников осмотрел строящиеся подстанцию и канализационные очистные сооружения в селе Алахадзы, а также энергетическую подстанцию "Бзыбь", открытие которой состоится уже этим летом, пишет Sputnik Абхазия.

Отель 5 звезд в Пицунде откроют в 2026 году

Отель 5 звезд в Пицунде откроют в 2026 году

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