Отель 5 звезд в Пицунде откроют в 2026 году

Опубликовано: 17:46, 9 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Пятизвездочный отель скоро появится в Абхазии. Роскошная гостиница "Москва Резорт" строится в Пицунде. В проект вложено 31 млрд рублей.

Прибывшая из РФ делегация во главе с вице-премьером Александром Новаком побывала на площадке, где строится город-отель "Москва Резорт", в Пицунде.

Проект отеля беспрецедентен для Абхазии.

Участок, на котором разместится пятизвездочный отель, занимает 46,5 га. Площадь роскошного гостиничного комплекса составит 200 тыс кв м.

Согласно проекту, в отеле будет 700 номеров. Неподалеку планируется возвести апартаменты - еще на тысячу мест. За год в отеле смогут побывать 150 тыс туристов.

Объем вложенных в него инвестиций достигает 31 млрд рублей.

По предварительным оценкам, отель планируется открыть в 2026 году, передает Sputnik Абхазия.