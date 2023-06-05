В Абхазии в июле откроется 16-этажный спа-отель

Опубликовано: 11:22, 5 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Новый отель на берегу моря в Абхазии откроется в июле 2023 года. В Очамчире туристы смогут не только купаться в море, но и посещать подогреваемые бассейны с водой из термальных источников.

В городе Очамчира в Абхазии в июле начнет работать 16-этажный спа-отель "Черноморская Жемчужина".

Строительство крупного отеля на берегу моря началось еще в советские годы, но затем замерло на десятилетия. В прошлом году проект решено было возродить, на площадке стартовал ремонт и строительные работы. На данный момент новый отель практически готов к приему постояльцев. Уже летом 2023 года отправиться на отдых в Абхазию можно будет в новую локацию.

"Внутренние работы уже завершены, однако из-за дождливой весны закончить наружные работы не удалось в намеченные сроки. <…> Мы разговаривали с туроператорами, и, по общему решению, объект будет принимать гостей с начала июля"

– замглавы районной администрации Артимон Габелая

Отель в Очамчире сможет одновременно принимать 600 отдыхающих, добавил он в интервью радио Sputnik.

Стоимость размещения в комфортных современных номерах отеля начинается от 3,5 тыс рублей.

Отель расположен на берегу моря и имеет собственный оборудованный пляж. На территории находятся столовая и ресторан.

Кроме того, оздоровительный центр включает три бассейна с подогревом. Один из них с морской водой, два - с водой из горячего сероводородного источника Аалдзга. Отель с подогреваемыми бассейнами в Абхазии станет местом притяжения туристов не только летом, но и в другие сезоны.

Очамчира находится в 50 км за Сухумом, для российских туристов это новый регион.