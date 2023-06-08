Когда будет запущена "Ласточка" в Сухум?

Опубликовано: 19:15, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Сегодня Сочи и Абхазию связали поезда. Первая "Ласточка" прибыла в Гагры. Когда маршрут поезда из России продлят до Сухума?

Электропоезд "Ласточка" начал курсировать между Россией и Абхазией. Первый рейс был совершен сегодня. В АЖД рассказали, когда можно ждать "Ласточку" до Сухума.

Когда пойдет "Ласточка" в Сухум?

Электропоезд из Сочи этим летом будет курсировать только до ближайшего к границе курорта - Гагру. В Сухум, абхазскую столицу, "Ласточку" планируется пустить в следующем году, рассказал гендиректор АЖД Арсоу Читанава.

Дорога из Сочи в Сухум на поезде будет занимать около 4,5 часов.

Поезд в Гагру

В 2023 году "Ласточки" связали Сочи и Гагру. Время в пути составляет 3 часа. В Абхазии поезд делает две остановки в пределах курорта - на платформах "Гагрыпш" и "Абаата". Электричка с сегодняшнего дня будет ходить ежедневно. Она позволит туристам быстрее преодолевать границу и с комфортом добираться до самого популярного курорта Абхазии.