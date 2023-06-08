Первая "Ласточка" прибыла из Сочи в Гагру

Опубликовано: 16:48, 8 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Регулярные рейсы "Ласточек" между Сочи и Гагрой были запущены сегодня. Первый поезд проделал этот путь за 3 часа.

Скоростной электропоезд "Ласточка" совершил свой первый рейс из Сочи в абхазскую Гагру.

Пассажиров, которые провели в пути три часа (включая все необходимые процедуры на границе) на перроне ждали артисты, которые исполнили традиционный танец, а также сотрудники АЖД и представители районного руководства. Пришли к прибытию поезда и местные жители.

Кроме того, для всех прибывших было подготовлено угощение,

Гендиректор АЖД, проехавший по маршруту в числе первых, рассказал, что в общей сложности поезд привез 60 человек. Арсоу Читанава подчеркнул, что поездка прошла успешно, передает РИА Новости.