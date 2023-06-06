Добраться из Сочи в Гагру можно будет на "Ласточке"

Опубликовано: 13:28, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Электропоезд "Ласточка" свяжет Сочи и любимую туристами Гагру в ближайшие дни. Он будет заходить и в Аэропорт Сочи. Маршрут вводится на фоне высокого спроса россиян на это направление с 8 июня.

Добраться из Сочи в Гагру теперь можно будет на комфортабельном поезде "Ласточка", сообщили в РЖД.

Поезда начнут ходить уже в ближайшее время - с четверга 8 июня. Их было решено запустить из-за высокого спроса на это направление.

В "Ласточках" "Стандарт" пассажиры найдут розетки для мобильных, приятная температура воздуха будет поддерживаться кондиционерами. Для лиц с ОВЗ предусмотрена места с креплениями для инвалидных колясок.

Россиянам для покупки билета и посадки в поезд будет достаточно внутреннего паспорта.

Купить билет все желающие могут как онлайн (на сайте РЖД и в мобильном приложении), так и традиционным способов - в кассе поездов дальнего следования.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Расписание "Ласточки" Сочи - Гагра

По маршрутам Аэропорт Сочи - Гагра и Гагра - Аэропорт Сочи - Сочи "Ласточки" будут курсировать ежедневно. Первый поезд будет отправляться в 18.52 и прибывать в конечный пункт в 21.40, второй - в 07.30 и 11.34 соответственно.

Рейсы Сочи - Гагра и Гагра - Аэропорт Сочи будут выполняться почти каждый день, за исключением трех дней в июле и шести дней в августе. Первый стартует в 11.54 и прибывает на конечную станцию в 15.00, второй - в 15.15 и 18.09 соответственно.