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Когда "Вкусно - и точка" появится в Абхазии?

Когда &quot;Вкусно - и точка&quot; появится в Абхазии?
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Владелец "Вкусно - и точка" хотел бы открывать рестораны сети в соседних с Россией странах, одной из которых может стать Абхазия. Однако для такого расширения сети необходимо выполнить одно условие.

Сеть фастфуда "Вкусно - и точка" сможет заработать в Абхазии только при одном условии - о нем рассказал ее владелец Александр Говор.

По его словам, для открытия точек в Абхазии, как и где бы то ни было, необходимо получать разрешение от McDonald's.

Бизнесмен подчеркнул, что соответствующий запрос уже направлен в корпорацию, пишет РИА Новости.

" Если будет письменное разрешение, то мы с большим удовольствием будем открывать в таких соседних странах"

– Александр Говор

&quot;Вкусно - и точка&quot; намерена работать в Казахстане 

"Вкусно - и точка" намерена работать в Казахстане 

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