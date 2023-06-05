Когда "Вкусно - и точка" появится в Абхазии?

Владелец "Вкусно - и точка" хотел бы открывать рестораны сети в соседних с Россией странах, одной из которых может стать Абхазия. Однако для такого расширения сети необходимо выполнить одно условие.
Сеть фастфуда "Вкусно - и точка" сможет заработать в Абхазии только при одном условии - о нем рассказал ее владелец Александр Говор.
По его словам, для открытия точек в Абхазии, как и где бы то ни было, необходимо получать разрешение от McDonald's.
Бизнесмен подчеркнул, что соответствующий запрос уже направлен в корпорацию, пишет РИА Новости.
" Если будет письменное разрешение, то мы с большим удовольствием будем открывать в таких соседних странах"
– Александр Говор