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Достопримечательности Абхазии: глава МЭР РФ показал озеро Рица

Озеро Рица
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Российский министр экономического развития приехал в Абхазию. Перед началом встреч с руководством республики делегация РФ посетила озеро Рица.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников приехал в Абхазию, сообщается в Telegram-канале министерства.

В программу поездки войдут переговоры с президентом и премьером Абхазии - Асланом Бжания и Александром Анквабом.

"Посмотрят инфраструктурные объекты, туристические площадки, обсудят дальнейшее развитие и перспективы инвестпрограммы Абхазии"

– МЭР РФ

В преддверии рабочего дня пресс-служба ведомства опубликовала видео из Абхазии, снятое, по всей видимости на легендарном озере Рица.

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