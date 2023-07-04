Достопримечательности Абхазии: глава МЭР РФ показал озеро Рица

Опубликовано: 13:06, 4 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Российский министр экономического развития приехал в Абхазию. Перед началом встреч с руководством республики делегация РФ посетила озеро Рица.

Глава Минэкономразвития России Максим Решетников приехал в Абхазию, сообщается в Telegram-канале министерства.

В программу поездки войдут переговоры с президентом и премьером Абхазии - Асланом Бжания и Александром Анквабом.

"Посмотрят инфраструктурные объекты, туристические площадки, обсудят дальнейшее развитие и перспективы инвестпрограммы Абхазии"

– МЭР РФ

В преддверии рабочего дня пресс-служба ведомства опубликовала видео из Абхазии, снятое, по всей видимости на легендарном озере Рица.