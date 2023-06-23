Аэропорт в Абхазии: в МЭР России рассказали о деталях строительства

Опубликовано: 18:48, 23 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Россия восстановит аэропорт Сухума на средства, предоставленные частным инвестором, рассказали в Минэкономразвития РФ. Абхазия, в свою очередь, предоставляет госгарантии на проект.

Строительство, или точнее, восстановление, аэропорта в Сухуме будет реализовано в рамках масштабной совместной российско-абхазской стратегии по развитию туризма, заявил замглавы МЭР РФ Дмитрий Вольвач.

Он уточнил, что средства, необходимые для проекта, поступят от частного инвестора, какие-либо траты из федерального бюджета не предусмотрены.

Участие Абхазии в строительстве аэропорта

Российский чиновник в интервью Sputnik отметил, что Сухум со своей стороны дает беспрецедентные гарантии.

"Во-первых, защиту прав собственности на созданные в рамках инвестпроекта объекты. Во-вторых, неизменные условия налоговых ставок и налоговых льгот. В-третьих, предоставление земельных участков в приоритетном порядке. И по ряду других направлений"

– Дмитрий Вольвач

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Когда откроется аэропорт в Абхазии?

Напомним, ранее сообщалось, что аэропорт в Сухуме откроется к 2025 году. Пассажиропоток будет достигать 400 человек в час и 3 млн человек в год.