"Ласточки" и поезда в Абхазию снова ходят

Движение поезда "Ласточка" в Абхазию возобновлено. Поезда до Сухума ходят только до станции "Цандрипш", дальше туристов везут на автобусах. Железная дорога еще не полностью восстановлена после наводнения.
В Абхазии восстановили железнодорожные пути, подмытые во время мощных ливней в ночь на понедельник.
Поезд "Ласточка" сообщением Сочи - Гагра во вторник вернулся к расписанию, движение восстановлено.
Поезда дальнего следования, конечным пунктом которых является Сухум, также прибывают в Абхазию, но часть пути пассажиры проделывают на автобусах: после станции "Цандрипш" повреждения железной дороги пока не устранены.
Российские туристы, чей отдых в Абхазии заканчивается в эти дни, также автобусами довозятся до "Цандрипша", где садятся в поезда.
В АЖД уточнили, что на участке "Гагра-Бзыбь" еще не завершились работы, к вечеру 12 июля перегон планируется восстановить.