РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

"Ласточки" и поезда в Абхазию снова ходят

&quot;Ласточки&quot; и поезда в Абхазию снова ходят
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"
Движение поезда "Ласточка" в Абхазию возобновлено. Поезда до Сухума ходят только до станции "Цандрипш", дальше туристов везут на автобусах. Железная дорога еще не полностью восстановлена после наводнения.

В Абхазии восстановили железнодорожные пути, подмытые во время мощных ливней в ночь на понедельник.

Поезд "Ласточка" сообщением Сочи - Гагра во вторник вернулся к расписанию, движение восстановлено.

Поезда дальнего следования, конечным пунктом которых является Сухум, также прибывают в Абхазию, но часть пути пассажиры проделывают на автобусах: после станции "Цандрипш" повреждения железной дороги пока не устранены.

Российские туристы, чей отдых в Абхазии заканчивается в эти дни, также автобусами довозятся до "Цандрипша", где садятся в поезда.

В АЖД уточнили, что на участке "Гагра-Бзыбь" еще не завершились работы, к вечеру 12 июля перегон планируется восстановить.

Закрыты пляжи и не ходят поезда: как Абхазия живет после наводнения?

Закрыты пляжи и не ходят поезда: как Абхазия живет после наводнения?

Читайте также
Читайте нас в Дзен Новости Google News
835 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Все новости

Видео

English version