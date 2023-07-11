"Ласточки" и поезда в Абхазию снова ходят

Опубликовано: 16:32, 11 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Движение поезда "Ласточка" в Абхазию возобновлено. Поезда до Сухума ходят только до станции "Цандрипш", дальше туристов везут на автобусах. Железная дорога еще не полностью восстановлена после наводнения.

В Абхазии восстановили железнодорожные пути, подмытые во время мощных ливней в ночь на понедельник.

Поезд "Ласточка" сообщением Сочи - Гагра во вторник вернулся к расписанию, движение восстановлено.

Поезда дальнего следования, конечным пунктом которых является Сухум, также прибывают в Абхазию, но часть пути пассажиры проделывают на автобусах: после станции "Цандрипш" повреждения железной дороги пока не устранены.

Российские туристы, чей отдых в Абхазии заканчивается в эти дни, также автобусами довозятся до "Цандрипша", где садятся в поезда.

В АЖД уточнили, что на участке "Гагра-Бзыбь" еще не завершились работы, к вечеру 12 июля перегон планируется восстановить.