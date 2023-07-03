Из Сочи в Абхазию: срок круиза хотят увеличить

Опубликовано: 10:29, 3 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: сайт лайнера "Князь Владимир"

Сейчас россиянам предлагаются круизы из Сочи в Абхазию, в рамках которых туристы проводят в Абхазии три дня. Перевозчик хочет увеличить срок пребывания отдыхающих в Абхазии в рамках морского круиза, это запрос туристов.

Продолжительность морского круиза из Сочи в Абхазию может увеличиться, рассказали в компании "Черноморские круизы".

Накануне вечером первые туристы, побывавшие в Абхазии в рамках круиза, отбыли обратно в Сочи. Утром в понедельника "Князь Владимир" доставил туристов в Сочи. В Абхазии они провели три дня и остались очень довольны путешествием.

"Все в восторге от приема, красот, от природы. Пассажиры высказывают сожаления, что очень мало времени. Мы общались с руководством республики, будем ходатайствовать об увеличении времени стоянки в Сухуме"

– гендиректор ООО "Черноморские круизы" Александр Ткаченко

Напомним, в летнем сезоне 2023 года круиз из Сочи в Сухум будет организован еще 9 раз. Пассажиры последнего в сезоне круиза смогут оценить бархатный сезон в Абхазии - они побывают в республике в сентябре.