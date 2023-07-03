Первый круиз из Сочи в Абхазию завершен - впечатления туристов

Первый круиз из Сочи в Абхазию на лайнере "Князь Владимир" завершился этим утром, пассажиры высадились в Сочинском порту, путешествие прошло успешно.
Туристы в рамках круиза из Сочи в Сухум три дня провели в Абхазии, воскресным вечером "Князь Владимир" отправился в обратный путь и утром понедельника в 09.00 прибыл в Сочи.
В первый день в Абхазии путешественники посетили Новый Афон - одну из ключевых достопримечательностей республики. В рамках экскурсии они побывали в мужском монастыре, посетили знаменитую пещеру и гидроэлектростанцию на реке Псырцха.
В Сухуме туристы осмотрели город с высоты, со смотровой площадке на горе, погуляли по набережной Махаджиров, посетили красивейшую ж/д станцию "Гума", построенную в стиле сталинский ампир.
Россияне, отдохнувшие в Абхазии, единогласны в том, что отдых удался, и планируют еще раз приехать в республику - на более долгий срок.
"Я понял, что здесь очень интеллектуальный народ. Нам гиды, которые любят свою страну, рассказывают столько всего. Красоты тут неописуемые, я посетил две экскурсии, но это, я считаю, очень мало, надо приезжать на больший срок. Нужно брать семью и приезжать, здесь очень много чего есть посмотреть"
– пассажир лайнера Ильдар
Не только красота вокруг, но и национальная кухня Абхазии получила высшую оценку россиян. Опытные туристы заверяются, что в Абхазии вкуснее, чем в Турции.
"Набережная у вас потрясающая. Турецкая кухня вкусная, а абхазская вообще вне всякой конкуренции, все очень здорово"
– путешественница Инна
Этим летом в Абхазию из Сочи можно будет совершить морской круиз еще девять раз, последний запланирован на 11 сентября.