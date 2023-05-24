© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Национальная кухня Абхазии отличается яркими вкусами и необычными сочетаниями. Планируя отпуск в Абхазии стоит составить и гастрономический маршрут с обязательным посещением апацхи.

Отдых в Абхазии без дегустации главных блюд национальной кухни будет неполным. Обязательно в Абхазии нужно попробовать лучшие блюда: мамалыгу, ачапу, акудрцу. Что это такое расскажем ниже.

Найти абхазские блюда можно в апахце - так называют традиционные кафе в Абхазии. Кухня Абхазии сильно отличается от российской, так что туриста ждут интересные открытия. В основе абхазской кухни лежат кукуруза, фасоль, сыр, мясо птицы и яркие специи.

Мамалыга

Мамалыга - королева абхазской кухни. Что такое мамалыга? Это крутая каша из кукурузной муки. Ее обязательно подают на каждом застолье. Обычно в тарелку с горячей мамалыгой кладут кусочки копченого сыра сулугуни. Единого рецепта мамалыги нет, каждый повар или хозяйка варит ее по-своему.

Есть эту кукурузную кашу следует руками. Мамалыга обладает пресным, нейтральным вкусом и хорошо сочетается с другими блюдами. В Абхазии мамалыга считается вторым хлебом. Также это блюдо называют абыста. Найти его можно в любом местном кафе.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Кукурузная лепешка

Кукуруза играет большую роль в национальной кухне Абхазии. Из нее делают также лепешки, называемые амгял (амьгял). Часто абхазские хозяйки дают вторую жизнь вчерашней мамалыге, делая из нее румяные лепешки, внешне напоминающие котлетки или оладьи. В апацхах в кукурузные лепешки часто добавляют сыр, амгял с аппетитной корочкой готовят как самостоятельное блюдо.

Ачапа

Ачапа это абхазская версия грузинской закуски пхали. Холодная закуска из овощей и грецкого ореха. Ачапа может быть разных цветов: зеленая - из капусты, шпината или стручковой фасоли, фиолетовая - из свеклы, красная - из фасоли. В Абхазии закуску чаще всего делают из красной фасоли.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Рецепт ачапы такой: овощи отваривают, измельчают, в получившуюся массу добавляют измельченный грецкий орех, специи и свежую рубленую кинзу. Пропорции у каждой хозяйки свои.

Аджика

Сложно назвать аджику блюдом, но абхазская кухня без нее немыслима. Абхазия считается родиной этой остро-пряной пасты. Слово «аджика» происходит от абхазского «соль», этот соус в республике в прежние времена использовался как замена соли. Готовят ее из острого красного перца, чеснока, кориандра и других трав. Аджика входит в большинство горячих блюд абхазской кухни, также ее подают в виде соуса к шашлыку.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Акудрца

Акудрца - самый популярный абхазский суп. Горячее блюдо представляет из себя суп из фасоли. В состав акудрцы входят также лук и чеснок, аджика, зелень и кукурузная мука. Густой ароматный и крайне питательный суп встречается в меню большинства заведений общепита в Абхазии.

Что еще поесть в Абхазии?

Конечно, в Абхазии следует попробовать шашлык, это традиционное блюдо для всего Кавказа. Многие оказываются в восторге от курицы на вертеле, также встречается сезонное блюдо - перепела на вертеле.

Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Заказывая харчо или солянку в Абхазии, стоит быть готовым к тому, что блюда имеют местный колорит и сильно отличаются от привычных россиянам супов.

В абхазской кухне также есть несколько вкусных закусок из баклажанов, которые стоит попробовать на отдыхе.