Спрос на туры в Абхазию достиг рекорда

Спрос на отдых в Абхазии в этом году рекордный за 7-10 лет, главные места притяжения туристов - Гагра и Пицунда.
"Очень хорошие показатели. Рекордный рост за последние 7-10 лет. Ожидаем, что по итогам года турпоток вырастет процентов на 18-20"
– вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин
По его словам, наибольшим спросом пользуется отдых в Гагре, Пицунде и Сухуме. На июнь свободных мест почти не осталось, путевки на вторую половину лета есть, но в конце июня и они могут стать дефицитом.
Климат Абхазии позволяет принимать туристов, которые хотят отдохнуть на море и в сентябре, и даже в октябре. Осенью в республике наступает бархатный сезон и море особенно теплое.
В 2023 году Абхазия примет около 1,5 млн туристов.
По росту турпотока Абхазию можно сравнить с российским Дагестаном, там за год произошел небывалый всплеск туризма, заметил эксперт в интервью радио Sputnik.
Отдыхать в Абхазии россияне предпочитают как в бюджетных местах размещения, так и в люксовых отелях. Массовый турист выбирает отели "три звезды".