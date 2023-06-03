Спрос на туры в Абхазию достиг рекорда

Опубликовано: 12:35, 3 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году поток туристов в Абхазию станет рекордным. С начала года забронировано максимальное число номеров по сравнению с данными за 10 лет. На курортах республики отдохнет около 1,5 млн туристов.

Спрос на отдых в Абхазии в этом году рекордный за 7-10 лет, главные места притяжения туристов - Гагра и Пицунда.

"Очень хорошие показатели. Рекордный рост за последние 7-10 лет. Ожидаем, что по итогам года турпоток вырастет процентов на 18-20"

– вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин

По его словам, наибольшим спросом пользуется отдых в Гагре, Пицунде и Сухуме. На июнь свободных мест почти не осталось, путевки на вторую половину лета есть, но в конце июня и они могут стать дефицитом.

Климат Абхазии позволяет принимать туристов, которые хотят отдохнуть на море и в сентябре, и даже в октябре. Осенью в республике наступает бархатный сезон и море особенно теплое.

В 2023 году Абхазия примет около 1,5 млн туристов.

По росту турпотока Абхазию можно сравнить с российским Дагестаном, там за год произошел небывалый всплеск туризма, заметил эксперт в интервью радио Sputnik.

Отдыхать в Абхазии россияне предпочитают как в бюджетных местах размещения, так и в люксовых отелях. Массовый турист выбирает отели "три звезды".