Чем Абхазия намерена привлекать российских туристов?

Опубликовано: 15:54, 6 июн 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поток туристов из России в Абхазию должен расти. Для этого в республике продолжат повышать уровень сервиса и безопасности.

Развитие туризма в Абхазии невозможно без улучшения инфраструктуры и повышения качества обслуживания, заявил глава Минтуризма республики.

Выступая на круглом столе "Туризм в Абхазии. Новый уровень безопасности и качества" министр Теймураз Хишба рассказал, что перед республикой и ведомством стоит цель нарастить поток отдыхающих из России, а также привлечь больше платежеспособных туристов.

"Сделать это можно только путем формирования конкурентоспособного туристического продукта, постоянно повышая уровень качества сервиса и безопасности"

– глава Минтуризма Абхазии

Для того, чтобы эффективнее развивать турбизнес в республике и продвигать на российском рынке турпродукт Абхазии создана "Абхазо-российская туристическая ассоциация". Она будет не только продвигать туризм, но и заниматься безопасностью и защитой прав отдыхающих.

Туристический потенциал республики огромен, учитывая тот факт, что пляжный сезон в Абхазии длится почти полгода, а вокруг располагаются живописные горы, природные и исторические достопримечательности.