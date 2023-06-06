Чем Абхазия намерена привлекать российских туристов?

Развитие туризма в Абхазии невозможно без улучшения инфраструктуры и повышения качества обслуживания, заявил глава Минтуризма республики.
Выступая на круглом столе "Туризм в Абхазии. Новый уровень безопасности и качества" министр Теймураз Хишба рассказал, что перед республикой и ведомством стоит цель нарастить поток отдыхающих из России, а также привлечь больше платежеспособных туристов.
"Сделать это можно только путем формирования конкурентоспособного туристического продукта, постоянно повышая уровень качества сервиса и безопасности"
– глава Минтуризма Абхазии
Для того, чтобы эффективнее развивать турбизнес в республике и продвигать на российском рынке турпродукт Абхазии создана "Абхазо-российская туристическая ассоциация". Она будет не только продвигать туризм, но и заниматься безопасностью и защитой прав отдыхающих.
Туристический потенциал республики огромен, учитывая тот факт, что пляжный сезон в Абхазии длится почти полгода, а вокруг располагаются живописные горы, природные и исторические достопримечательности.