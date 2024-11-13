Вестник Кавказа

Карабах частью Азербайджана признал депутат правящей партии Армении

Артур Ованнисян
© Фото: сайт парламента Армении
Депутат от правящей партии Армении заявил, что Карабах – это часть Азербайджана. Он добавил, что армянское общество десятилетиями заставляли любить принадлежащие другой стране территории.

Карабах – это Азербайджан. Такое заявление сделал депутат правящей партии Армении Артур Ованнисян.

Он отметил, что общество в стране в течение трех десятков лет "заставляли любить то, что принадлежит другим".

"Чего вы хотите от международно признанных земель другой страны? Когда вы гуляете по улицам Армении, чувствуете ли вы, что находитесь в Ване или в Ереване?"

– армянский депутат

Он также призвал жителей республики сконцентрироваться на себе.

"Мы все живем в настоящей Армении, поэтому давайте сосредоточимся на нашей стране"

– Артур Ованнисян

 

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