В МИД Армении рассказали о ходе работы над мирным соглашением с Азербайджаном

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассказал на встрече с главой внешнеполитического ведомства Германии Анналеной Бербок, что работа над мирным соглашением с Азербайджаном продолжается. Министр иностранных дел Армении заявил, что сейчас ведется доработка проекта договора, сообщили в МИД страны.
"Министр Мирзоян представил последние развития в этом процессе, в том числе работы, проводимые в направлении доработки проекта армяно-азербайджанского мирного договора, подчеркнув важность подписания договора"
– Арарат Мирзоян
Также Мирзоян заявил, что видит большие перспективы в сотрудничестве ЕС и Армении.
Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что встреч с армянской стороной по вопросу мирного соглашения не будет до декабря. Он также сообщил, что работа над мирным договором продолжается.