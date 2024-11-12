В МИД Армении рассказали о ходе работы над мирным соглашением с Азербайджаном

В Ереване заявили о важности подписания мирного соглашения с Баку. Как сообщил глава МИД Армении Мирзоян, сейчас проводится работа по доработке некоторых положений договора.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян рассказал на встрече с главой внешнеполитического ведомства Германии Анналеной Бербок, что работа над мирным соглашением с Азербайджаном продолжается. Министр иностранных дел Армении заявил, что сейчас ведется доработка проекта договора, сообщили в МИД страны.

"Министр Мирзоян представил последние развития в этом процессе, в том числе работы, проводимые в направлении доработки проекта армяно-азербайджанского мирного договора, подчеркнув важность подписания договора"

– Арарат Мирзоян

Также Мирзоян заявил, что видит большие перспективы в сотрудничестве ЕС и Армении.

Ранее глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что встреч с армянской стороной по вопросу мирного соглашения не будет до декабря. Он также сообщил, что работа над мирным договором продолжается.