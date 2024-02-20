Вестник Кавказа

Тегеран призвал ликвидировать все ядерное оружие в мире

Тегеран призвал ликвидировать все ядерное оружие в мире
© Фото: Правительство США
Ядерное оружие должно быть полностью ликвидировано – это единственный способ избежать угрозы его применения, заявил глава МИД Ирана. Дипломат подчеркнул, что это жизненная необходимость.

Полное уничтожение ядерного оружия всеми странами, обладающими им, необходимо всему человечеству, такое заявление сделал глава МИД Ирана.

Хосейн Амир Абдоллахиян напомнил, что именно ядерное оружие несет самую серьезную угрозу для человечества.

"Полная ликвидация ядерного оружия - единственный действенный и надежный способ предотвратить повторение трагедий, подобных Хиросиме и Нагасаки"

– министр

Абдоллахиян напомнил, что трагический опыт Ирана, против которого во время войны с Ираком было применено химическое оружие, говорит о том, что единственный способ защититься от любого оружия массового поражения, в том числе и ядерного, – это его полная и подконтрольная ликвидация.

Дипломат предположил, что если бы все ядерные державы проявили политическую волю, то разоружение удалось бы провести, и ситуация перестала бы быть тупиковой.

Министр добавил, что, если речь идет о спасении человечества, то нельзя говорить о выборе – выбора уже нет, осталась только необходимость.

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