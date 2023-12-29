Иран уменьшает запасы обогащенного до почти оружейного урана

МАГАТЭ предоставило новую информацию по запасам обогащенного урана, которые скапливаются у Ирана. По данным международного агентства, Исламская Республика сокращает их.

Тегеран уменьшает запасы урана, обогащенного до 60% (почти оружейный уровень), говорится в отчете МАГАТЭ.

Из документа следует, что их объем сократился настолько, что опустился ниже планки, необходимой Ирану для изготовления трех атомных бомб, передает Reuters.

В то же время, по данным высокопоставленного дипломата, скорость производства такого урана в Иране не изменилась: она составляет порядка 9 кг в месяц – на этот уровень Иран возвратился в конце ноября, до этого, на протяжении 2023 года, наблюдался спад.

Что такое обогащенный уран?

Уран – это радиоактивный элемент, встречающийся в природе. К числу стран с самыми мощными запасами урана относятся Австралия, Казахстан, Канада, Россия и Намибия.

Однако 99% всего природного урана – это изотоп U-238, а для ядерной энергетики и ядерного оружия необходима высокая концентрация изотопа U-235. В природном уране его содержание всего 0,72%. Повышение доли U-235 и называется обогащением.

Уран с содержанием U-235 менее 20% – низкообогащенный, он используется в промышленных реакторах. Обогащенный до более чем 20% уран считается высокообогащенным. Он применяется в ядерных силовых установках, например, на подлодках, при некоторых исследованиях, а также – при обогащении до 90% и выше – для ядерного оружия.

Таким образом, чем больше у страны обогащенного до высокого уровня урана и чем выше этот уровень, тем больше теоретическая вероятность того, что страна готовится создать ядерное оружие.