Запад осудил решение Ирана ускорить обогащение урана

США, Франция, Германия и Великобритания выступили с совместным заявлением, в котором осудили намерение Ирана нарастить обогащение урана до 60%. По мнению специалистов, данные уровни обогащения не имеют оснований в гражданских целях.

Страны Запада – США, Франция, Германия и Великобритания – совместно осудили намерение Тегерана ускорить обогащение урана до 60%. Данное заявление было сделано после доклада Международного ядерного агентства (МАГАТЭ) о данном намерении Ирана.

«Мы осуждаем это действие и призываем Иран немедленно свернуть и деэскалировать свою ядерную программу. Мы по-прежнему привержены дипломатическому решению и подтверждаем нашу решимость в том, что Иран никогда не должен разрабатывать ядерное оружие»

– заявление

В документе подчеркнуто, что обогащение урана до заявленного уровня не имеет оснований в гражданской сфере и может быть направленно на военные цели, что в конечном счете приведет к очередному витку эскалации в регионе.