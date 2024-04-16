Вестник Кавказа

Глава МАГАТЭ приедет в Иран через неделю

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси
© Фото: YouTube-канал ООН
Свой последний на данный момент визит в Исламскую Республику глава агентства совершал около года назад. Новый визит намечен на 6-7 мая.

На следующей неделе гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси отправится с визитом в Иран. Соответствующую информацию подтвердили в самой организации.

Поездка запланирована на 6-7 мая. В ходе нее Гросси пообщается с высокопоставленными лицами Исламской Республики.

"Генеральный директор Гросси прибудет в Иран 6-7 мая для встреч с высокопоставленными иранскими чиновниками"

– представитель МАГАТЭ

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