Вестник Кавказа

Иванишвили: Грузия проходит через важнейшее испытание современной истории

Протесты в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Неофициальный лидер Грузии Бидзина Иванишвили призвал граждан объединиться вокруг грузинских ценностей, чтобы отстоять суверенитет республики в борьбе с деструктивными силами, стремящимися подчинить страну Западу.

Миллиардер, почетный председатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили, обращаясь к грузинским гражданам по случаю Рождества Христова, обратил их внимание на значимость текущего исторического момента для республики. Он подчеркнул, что в современной истории Грузии середина 20-х годов XXI века породила важнейшее испытание на устойчивость грузинских ценностей и национальной идентичности.

Иванишвили указал на постоянные попытки недоброжелателей с Запада атаковать не только легитимное руководство Грузии, но и многовековые принципы ее общественной и культурной жизни.

"Развившиеся в последнее время события, активные и скоординированные атаки против самобытности, веры, традиций и мирного развития нашей страны показали нам всем, что сегодня мы проходим через одно из самых важных испытаний в новейшей истории нашей страны"

– Бидзина Иванишвили

В фокусе западных атак лежат свобода грузинского государства и его мирное состояние. Почетный председатель "Мечты" выразил уверенность в том, что граждане Грузии, как это бывало не раз, объединятся вокруг национальных традиций и идеалов, проявят бесстрашную преданность Родине и защитят ее суверенитет.

По словам Иванишвили, Рождество – один из тех ключевых дней в году, когда грузинский народ сплачивается, встречая великий праздник с радостью в сердце.

"Рождество означает рождение нового, и мы верим, что на наших глазах рождается новая, независимая, суверенная, уверенная в своей правоте, достойная Грузия – Грузия, которая не склонит голову ни перед кем, потому что это родина свободного, гордого народа"

– Бидзина Иванишвили

Завершая обращение к гражданам, почетный председатель "Мечты" отметил, что Грузия обязательно победит с помощью любви – любви между людьми и любви к Родине.

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