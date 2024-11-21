Ираклий Кобахидзе назвал Рождество олицетворением грузинских ценностей

Председатель правительства Грузии Ираклий Кобахидзе, встретивший Рождество Христово в кафедральном соборе Святой Троицы, назвал этот праздник суммой грузинских культурных ценностей. Вместе с ним на рождественской службе присутствовали президент Михаил Кавелашвили, члены правительства и парламента Грузии.

Грузия – одна из стран с преимущественно православным христианским населением. Традиционно в день великого православного праздника Рождества Христова не только духовенство, но и политическое руководство республики поздравляет граждан. В эту ночь к жителям Грузии обратился глава государства, председатель правительства Ираклий Кобахидзе.

Кобахидзе вместе с новым президентом Михаилом Кавелашвили, председателем парламента Шалвой Папуашвили, главами ведомств и депутатами от правящей партии "Грузинская мечта" присутствовал на рождественской службе в тбилисском кафедральном соборе Святой Троицы.

Прежде всего премьер-министр заявил, что православное Рождество есть олицетворение веры, любви и надежды, то есть ценностей, на которых строятся как грузинская культура, так и история Грузии.

"Этот великий, дорогой для всех нас христианский праздник олицетворяет любовь, надежду, обновление, веру в светлое будущее – ценности, которые определили всю нашу культуру и историю и до сих пор направляют нашу повседневность"

– Ираклий Кобахидзе

По этому случаю Кобахидзе выразил пожелания каждому грузинскому жителю, чтобы у него или нее в семье царили любовь и счастье, а в стране сохранялся мир.