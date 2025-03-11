Самодельную бомбу-ловушку обезвредили специалисты ANAMA в Ходжавенде

Самодельное взрывное устройство, установленное как ловушка, удалось безопасно обезвредить в одном из сел Ходжавендского района Азербайджана.

Опасная находка была сделана в одном из ранее жилых, а ныне заброшенных домов в селе Булутан Ходжавендского района, подробности инцидента рассказали в Агентстве Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA).

По данным ведомства, было найдено самодельное взрывное устройство, представлявшее собой настоящую ловушку. Бомба была обнаружена в ходе операции, которая проходила на основании запроса по линии МВД.

Взрывоопасный предмет представлял собой самодельное взрывное устройство, состоящее из ракеты, патронов и детонатора. Создатели СВУ разложили вокруг него множество фотографий, причем сделали это таким образом, что если бы кто-то дотронулся до одной из фото, то прогремел бы взрыв.

К счастью, трагедии удалось избежать, и сотрудники ANAMA успешно вывезли устройство из жилого района.

Напомним, что ранее сегодня в агентстве озвучили статистику разминирования на освобожденных территориях за март 2025 года. Так, в общей сложности за этот месяц были найдены и затем обезврежены 331 противопехотная мина, 105 противотанковых и 9755 неразорвавшихся боеприпасов. За эти дни были очищены от мин 4,5 тыс га.

А в общей сложности с момента окончания Карабахской войны в Азербайджане было специалисты очистили 180 тыс га земель. Они обнаружили 56 тыс мин и 121 тыс взрывоопасных предметов.

В феврале прошлого года в результате взрыва устройства военного назначения в Ходжавендском районе пострадал человек. Как сообщали в МВД Азербайджана, военная взрывчатка сдетонировала на территории пчеловодческого хозяйства, расположенного в селе Чартар. От взрывной волны пострадал мужчина 1996 г.р. Он получил травму руки. Раненому понадобилась госпитализация.