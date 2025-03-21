Отношения России и Китая развиваются удовлетворительно - Путин

Российский лидер дал оценку развитию двусторонних отношений РФ и КНР. На встрече с главой китайского МИД он назвал отношения удовлетворительными.

Президент России Владимир Путин сегодня проводит встречу с министром иностранных дел КНР Ван И, который находится в Москве с официальным визитом.

В ходе диалога российский лидер выразил удовлетворение динамикой развития отношений Москвы и Пекина.

"Мы хотим выразить удовлетворение тем, как развиваются наши отношения, в том числе и при прямой поддержке наших министерств иностранных дел"

– Владимир Путин

Отметим, что встреча проходит при участии главы российского МИД Сергея Лаврова и помощника президента РФ Юрия Ушакова.