Вестник Кавказа

Трамп может поехать в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар

Дональд Трамп
© Фото: Сайт президента России
Президент США Дональд Трамп озвучил свои планы по зарубежным поездкам в ближайшее время – они станут для него первыми во втором сроке на посту главы государства.

Американский президент Дональд Трамп намерен отправиться в скором времени в Саудовскую Аравию, об этом рассказал сам глава государства, общаясь с журналистами в Белом доме.

Он добавил, что планирует совершить остановки также в Катаре и ОАЭ.

"Это может произойти в следующем месяце, может быть, немного позже"

– Трамп

Основная цель визита в Эр-Рияд заключается в подписании соглашения, в соответствии с которым Саудовская Аравия инвестирует в американскую экономику свыше триллиона долларов. Новые инвестиции будут предполагать и приобретение военной техники. Президент не стал исключать того, что схожие соглашения будут подписаны также в Катаре и Эмиратах.

Стоит отметить, что в Белом доме слова Трампа не подтвердили, хотя и не опровергли. Представитель администрации главы государства заявил, что на данный момент утвержденного плана международных поездок нет. Он заверил, что вся информация будет оглашена после ее окончательного согласования.

Напомним, ранее Трамп не стал исключать возможность баллотироваться на третий срок, он сделал несколько соответствующих заявлений. В одном из них американский лидер отметил, что пока не думал о третьем сроке, но был бы рад возможности сразиться в предвыборной гонке с Бараком Обамой. На прошлой неделе, общаясь с журналистами, Трамп отметил, что ему известны способы, с помощью которых он мог бы обойти нынешние ограничения и снова претендовать на пост главы государства.

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