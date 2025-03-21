Пожар в жилом доме ликвидировали в Невинномысске

В Невинномысске сегодня вечером загорелась одна из квартир девятиэтажного дома. В ликвидации возгорания участвовали два десятка человек.

В понедельник, 31 марта, в жилом многоэтажном доме в Невинномысске вспыхнул пожар. Об этом рассказали в МЧС Ставропольского края.

"Горит квартира на втором этаже девятиэтажного жилого дома на улице 50 лет Октября. Площадь пожара составляет 3 кв м"

– пресс-служба ведомства

На данный момент известно об одном пострадавшем. Девять человек были эвакуированы.

В тушении принимали участие более 20 человек, задействовано было 9 единиц техники. К настоящему времени пожар ликвидирован.