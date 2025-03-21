Трое погибли при взрыве в мечети в Узбекистане

В результате взрыва в мечети в Андижанской области число погибших увеличилось. Ранее сообщалось о взрыве газа на востоке Узбекистана.

Взрыв газа в мечети в Андижанской области унес жизни трех человек, количество пострадавших возросло, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

В ведомстве отметили, что 10 человек получили ранения в результате взрыва газа в мечети, все пострадавшие направлены в больницу.

Напомним, взрыв прогремел в мечети в Андижанской области на востоке Узбекистана. Власти заявили, что взрыв газа привел к обрушению помещения омовения, идет разбор завалов.

Уточняется, что ситуация находится под контролем.