Вестник Кавказа

Трое погибли при взрыве в мечети в Узбекистане

Трое погибли при взрыве в мечети в Узбекистане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В результате взрыва в мечети в Андижанской области число погибших увеличилось. Ранее сообщалось о взрыве газа на востоке Узбекистана.

Взрыв газа в мечети в Андижанской области унес жизни трех человек, количество пострадавших возросло, сообщает пресс-служба МЧС Узбекистана.

В ведомстве отметили, что 10 человек получили ранения в результате взрыва газа в мечети, все пострадавшие направлены в больницу.

Напомним, взрыв прогремел в мечети в Андижанской области на востоке Узбекистана. Власти заявили, что взрыв газа привел к обрушению помещения омовения, идет разбор завалов.

Уточняется, что ситуация находится под контролем.

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