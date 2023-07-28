Вестник Кавказа

Мишустин: Россия плотно взаимодействует с ОПЕК+

Михаил Мишустин
© Фото: Сайт президента России
Михаил Мишустин сообщил о плотной работе России с ОПЕК+. Он подчеркнул, что страна ответственно относится к вопросам поддержания энергобезопасности.

Российский премьер Михаил Мишустин на стратегической сессии по развитию нефтяной и угольной отрасли до 2050 года рассказал о работе России с ОПЕК+.

Глава правительства страны подчеркнул, что Россия плотно сотрудничает со своими коллегами по альянсу и ответственно относится к вопросам поддержания энергобезопасности.

Мишустин также напомнил, что Россия занимает порядка 10% мирового нефтяного рынка. Кроме того, он добавил, что на нефтяной сектор приходится около 20% ВВП страны.

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