Москва и Эр-Рияд продолжат взаимодействовать в рамках ОПЕК+

Владимир Путин поговорил в четверг по телефону с наследным саудовским принцем. В ходе беседы был подтвержден настрой на развитие экономических связей между странами.
В четверг, 20 февраля, состоялся телефонный разговор лидеров России и Саудовской Аравии. Об этом сказано на сайте Кремля.
В рамках беседы Владимира Путина и Мухаммед Бен Салмана Аль Сауда подтвердили, что продолжат развивать связи между странами в торговле, энергетике и инвестициях.
"Стороны продолжат тесно взаимодействовать в рамках "ОПЕК плюс" в целях поддержания стабильности глобального нефтяного рынка"
– пресс-служба Кремля
Напомним, ранее на этой неделе в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. В ходе этой встречи стороны договорились немедленно приступить к подготовке переговоров между главами государств.