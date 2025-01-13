Москва и Эр-Рияд продолжат взаимодействовать в рамках ОПЕК+

Владимир Путин поговорил в четверг по телефону с наследным саудовским принцем. В ходе беседы был подтвержден настрой на развитие экономических связей между странами.

В четверг, 20 февраля, состоялся телефонный разговор лидеров России и Саудовской Аравии. Об этом сказано на сайте Кремля.

В рамках беседы Владимира Путина и Мухаммед Бен Салмана Аль Сауда подтвердили, что продолжат развивать связи между странами в торговле, энергетике и инвестициях.

"Стороны продолжат тесно взаимодействовать в рамках "ОПЕК плюс" в целях поддержания стабильности глобального нефтяного рынка"

– пресс-служба Кремля

Напомним, ранее на этой неделе в Эр-Рияде прошли переговоры российской и американской делегаций. В ходе этой встречи стороны договорились немедленно приступить к подготовке переговоров между главами государств.