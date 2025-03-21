Вестник Кавказа

ЕС не должен требовать от Грузии изменить законодательство – депутат Самхарадзе

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии готовы прислушиваться к рекомендациям ЕС по законотворчеству, однако не согласны экспериментировать с внутренней политикой в угоду Брюсселю, заявили в парламенте страны.

Евросоюз не должен требовать от Грузии законодательных экспериментов, заявил председатель комитета по внешним связям парламента Николоз Самхарадзе. 

"ЕС не должен требовать от Грузии чего-то, что не применимо в ЕС. От нас не должны требовать изменить законодательство или принять новое законодательство, которое не применяется в ЕС. Мы не должны быть местом для экспериментов"

– Николоз Самхарадзе

При этом представитель парламента отметил, что власти страны готовы гармонизировать национальное законодательство с законодательством ЕС. 

Самхарадзе также подчеркнул, что Брюссель должен учитывать особое геополитическое положение Грузии, которое не позволяет стране копировать политику других стран ЕС.

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