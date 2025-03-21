ЕС не должен требовать от Грузии изменить законодательство – депутат Самхарадзе

Власти Грузии готовы прислушиваться к рекомендациям ЕС по законотворчеству, однако не согласны экспериментировать с внутренней политикой в угоду Брюсселю, заявили в парламенте страны.

Евросоюз не должен требовать от Грузии законодательных экспериментов, заявил председатель комитета по внешним связям парламента Николоз Самхарадзе.

"ЕС не должен требовать от Грузии чего-то, что не применимо в ЕС. От нас не должны требовать изменить законодательство или принять новое законодательство, которое не применяется в ЕС. Мы не должны быть местом для экспериментов"

– Николоз Самхарадзе

При этом представитель парламента отметил, что власти страны готовы гармонизировать национальное законодательство с законодательством ЕС.

Самхарадзе также подчеркнул, что Брюссель должен учитывать особое геополитическое положение Грузии, которое не позволяет стране копировать политику других стран ЕС.