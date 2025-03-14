В Грузии призвали ЕС оплатить ремонт поврежденного оппозицией здания парламента

Власти Грузии призвали ЕС направить средства на компенсацию ущерба от протестных акций оппозиции.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал власти Евросоюза оплатить восстановление поврежденного оппозиционерами здания парламента страны в Тбилиси.

"В прямом эфире было показано, как радикалы нападали на полицейских, пытались поджечь здание парламента, но европейские дипломаты не замечали этого. Это позор и отсутствие любых ценностей"

– Шалва Папуашвили

Папуашвили привел конкретные цифры ущерба. По словам политика, зданию парламента страны нанесен ущерб на $40 тыс. Однако расходы могут составить почти $200 тыс, если принять во внимание также уничтожение техники и инвентаря.

Напомним, что протестные акции в Грузии проходят с конца октября прошлого года. Оппозиция не согласилась с результатами парламентских выборов, а также с временной заморозкой планов евроинтеграции. Наиболее активные протесты проходили на площади перед зданием парламента Грузии.