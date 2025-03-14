Вестник Кавказа

В Грузии призвали ЕС оплатить ремонт поврежденного оппозицией здания парламента

Здание парламента Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Власти Грузии призвали ЕС направить средства на компенсацию ущерба от протестных акций оппозиции.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили призвал власти Евросоюза оплатить восстановление поврежденного оппозиционерами здания парламента страны в Тбилиси.

"В прямом эфире было показано, как радикалы нападали на полицейских, пытались поджечь здание парламента, но европейские дипломаты не замечали этого. Это позор и отсутствие любых ценностей"

– Шалва Папуашвили

Папуашвили привел конкретные цифры ущерба. По словам политика, зданию парламента страны нанесен ущерб на $40 тыс. Однако расходы могут составить почти $200 тыс, если принять во внимание также уничтожение техники и инвентаря. 

Напомним, что протестные акции в Грузии проходят с конца октября прошлого года. Оппозиция не согласилась с результатами парламентских выборов, а также с временной заморозкой планов евроинтеграции. Наиболее активные протесты проходили на площади перед зданием парламента Грузии.

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