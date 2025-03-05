Вестник Кавказа

Грузия призвала ЕС покончить с щупальцами "глубинного государства"

Флаг евросоюза на протестующем в Грузии
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Евросоюзу стоит отказаться от продвижения интересов "глубинного государства", заявил представитель "Грузинской мечты". По его образному выражению, ЕС надо прекратить запускать щупальца в другие страны.

В Тбилиси предостерегли ЕС от запускания щупалец в другие страны с целью продвижения интересов так называемого "глубинного государства", соответствующее заявление сделал депутат "Грузинской мечты" Давид Матикашвили.

Таким образом он отреагировал на слова главы евродипломатии Каи Каллас о том, что ЕС совершает давление на тех представителей Грузии, которые совершают насилие против участников мирных акций протеста.

"Пришло время этой бюрократии покончить со своими щупальцами, которые совершенно несправедливо и безосновательно борются в разных странах не за интересы этой страны, Евросоюза и европейских интересов, а за интересы "глубинного государства" и европейской бюрократии"

– Матикашвили

Депутат также порекомендовал еврочиновникам ориентироваться на позицию Вашингтона и "прогрессивных идей", которые сейчас исходят от властей США и которые ставят целью прекратить разнузданное вмешательство в дела других государств.

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