Вестник Кавказа

В Грузии арестовали счета организаций, которые оплачивали штрафы оппозиционеров

В Грузии арестовали счета организаций, которые оплачивали штрафы оппозиционеров
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прокуратура арестовала счета организаций, которые помогали оппозиционерам оплачивать штрафы в Грузии. На помощь активистам фонды потратили около 2 млн лари.

В Грузии арестовали счета пяти неправительственных организаций, которые оплачивали штрафы оппозиционеров.  

"Так называемые созданные фонды основную часть собранных средств направляли на финансовое обеспечение лиц, обвиняемых в организации и групповом насилии, и членов их семей. Подобной "помощью" создавались стимулы к совершению противоправных действий"

– прокуратура Грузии 

Сообщается, что на выплату штрафов организации потратили свыше 2 млн лари. 

Напомним, что протестные акции в Грузии начались в конце ноября и продолжаются до настоящего времени. Правоохранители выписали штрафы нескольким сотням активистов.

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