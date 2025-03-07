В Грузии арестовали счета организаций, которые оплачивали штрафы оппозиционеров

Прокуратура арестовала счета организаций, которые помогали оппозиционерам оплачивать штрафы в Грузии. На помощь активистам фонды потратили около 2 млн лари.
В Грузии арестовали счета пяти неправительственных организаций, которые оплачивали штрафы оппозиционеров.
"Так называемые созданные фонды основную часть собранных средств направляли на финансовое обеспечение лиц, обвиняемых в организации и групповом насилии, и членов их семей. Подобной "помощью" создавались стимулы к совершению противоправных действий"
– прокуратура Грузии
Сообщается, что на выплату штрафов организации потратили свыше 2 млн лари.
Напомним, что протестные акции в Грузии начались в конце ноября и продолжаются до настоящего времени. Правоохранители выписали штрафы нескольким сотням активистов.