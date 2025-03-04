Радикальная оппозиция в Грузии может исчезнуть после муниципальных выборов – депутат

В "Грузинской мечте" назвали выборы в местное самоуправление решающими для оппозиции. После них радикальные антиправительственные силы могут полностью исчезнуть.

Муниципальные выборы в Грузии в 2025 году станут решающими для оппозиции, заявил депутат парламента от правящей партии "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили.

Он выразил мнение, что грузинская оппозиция терпит "предвыборный комплекс", так как терпит сокрушительные поражения на выборах с 2012 года, когда к власти пришла "Мечта".

"Эти силы полностью разоблачены. Общество ясно понимает их цели, и у них нет шансов на успех. Именно поэтому они боятся местных выборов – они могут стать этапом их окончательного исчезновения"

- Рати Ионатамишвили

Выборы в Грузии

Голосование в местное самоуправление в Грузии пройдет 4 октября 2025 года. В них отказались участвовать все 4 партии, прошедшие по итогам октябрьских выборов 2024 года в парламент. В правящей партии уверены, что их решение связано с падением рейтингов.