Правящая партия уверена в легкой победе на выборах в Грузии

Генсек "Грузинской мечты" считает, что оппозиция обречена на провал на ближайших выборах. Они пройдут в республике ближайшей осенью.

На ближайших выборах в Грузии у оппозиции не будет никаких шансов. Такое заявление сделал генсек "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси.

"Не могу вам сказать, какое решение в конечном итоге примет оппозиция по выборам в органы местного самоуправления. Я понимаю их опасения, потому что они обречены на поражение. У них нет шансов победить ни в одном районе, ни в одном городе, ни на уровне мэра или городского собрания (сакребуло)"

– Каха Каладзе

Он также отметил, что правящая партия уже приступила к подготовке к выборам и делает все, чтобы представить себя достойным образом.

"Самое главное и значимое, что мы никогда не прекращали общение с обществом. Самое главное для нас – это люди, поэтому все проекты реализуются для того, чтобы в городе был комфорт, у молодежи было много возможностей, были парки, места отдыха, спортивные площадки и т. д"

– представитель "Мечты"

Напомним, выборы в органы местного самоуправления в республике намечены на октябрь этого года. Единственная оппозиционная партия, сообщившая о своем желании поучаствовать в них, стала "Гирчи". Другие четыре оппозиционных партии, преодолевших на прошлогодних парламентских выборах необходимый барьер для прохода в парламент, собираются проигнорировать октябрьские выборы.