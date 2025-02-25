Вестник Кавказа

Правящая партия уверена в легкой победе на выборах в Грузии

Каха Каладзе
© Фото: соцсети Кахи Каладзе
Генсек "Грузинской мечты" считает, что оппозиция обречена на провал на ближайших выборах. Они пройдут в республике ближайшей осенью.

На ближайших выборах в Грузии у оппозиции не будет никаких шансов. Такое заявление сделал генсек "Грузинской мечты" и мэр Тбилиси.

"Не могу вам сказать, какое решение в конечном итоге примет оппозиция по выборам в органы местного самоуправления. Я понимаю их опасения, потому что они обречены на поражение. У них нет шансов победить ни в одном районе, ни в одном городе, ни на уровне мэра или городского собрания (сакребуло)"

– Каха Каладзе

Он также отметил, что правящая партия уже приступила к подготовке к выборам и делает все, чтобы представить себя достойным образом.

"Самое главное и значимое, что мы никогда не прекращали общение с обществом. Самое главное для нас – это люди, поэтому все проекты реализуются для того, чтобы в городе был комфорт, у молодежи было много возможностей, были парки, места отдыха, спортивные площадки и т. д"

– представитель "Мечты"

Напомним, выборы в органы местного самоуправления в республике намечены на октябрь этого года. Единственная оппозиционная партия, сообщившая о своем желании поучаствовать в них, стала "Гирчи". Другие четыре оппозиционных партии, преодолевших на прошлогодних парламентских выборах необходимый барьер для прохода в парламент, собираются проигнорировать октябрьские выборы.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1320 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Зурабишвили анонсировала масштабный митинг

Зурабишвили анонсировала масштабный митинг

Оппозиция в Грузии не хочет участвовать в выборах из-за низкого рейтинга – &quot;Мечта&quot;

Оппозиция в Грузии не хочет участвовать в выборах из-за низкого рейтинга – "Мечта"

Радикальная грузинская оппозиция обрушила свой рейтинг

Радикальная грузинская оппозиция обрушила свой рейтинг

Власти Грузии обвинили европейских послов в давлении на судей

Власти Грузии обвинили европейских послов в давлении на судей

&quot;Грузинская мечта&quot; считает полезным участие оппозиции в местных выборах

"Грузинская мечта" считает полезным участие оппозиции в местных выборах

Каладзе: досрочные выборы в парламент Грузии – чушь и абсурд

Каладзе: досрочные выборы в парламент Грузии – чушь и абсурд

&quot;Грузинская мечта&quot; обвинила оппозицию в критике Трампа

"Грузинская мечта" обвинила оппозицию в критике Трампа

&quot;Грузинская мечта&quot; ответила на обвинения оппозиции в бездействии

"Грузинская мечта" ответила на обвинения оппозиции в бездействии

Российская разведка нашла спонсоров беспорядков в Грузии

Российская разведка нашла спонсоров беспорядков в Грузии

Митинг за новые выборы начался во вторник в центре Тбилиси

Митинг за новые выборы начался во вторник в центре Тбилиси

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы