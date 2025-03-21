Вестник Кавказа

Китай готов поддержать мировую многополярность с Россией

Китай готов поддержать мировую многополярность с Россией
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Желание поддержать многополярный мир объединило РФ и Китай. С соответствующим заявлением выступил глава МИД КНР.

Россия и Китай будут вместе поддерживать многополярный мир и демократизацию международных отношений, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с руководителем внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.

"Китай готов совместно с Россией нести уникальную обязанность как постоянных членов Совбеза ООН, преодолевая помехи, ориентироваться верного курса, способствовать многополярности мира и демократизации международных отношений"

- Ван И

Ранее он отметил нерушимость отношений двух стран, а также, что Пекин поддерживает и понимает Москву, так как она защищает свои законные права и интересы.

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