Китай готов поддержать мировую многополярность с Россией

Желание поддержать многополярный мир объединило РФ и Китай. С соответствующим заявлением выступил глава МИД КНР.

Россия и Китай будут вместе поддерживать многополярный мир и демократизацию международных отношений, заявил глава МИД КНР Ван И на встрече с руководителем внешнеполитического ведомства РФ Сергеем Лавровым.

"Китай готов совместно с Россией нести уникальную обязанность как постоянных членов Совбеза ООН, преодолевая помехи, ориентироваться верного курса, способствовать многополярности мира и демократизации международных отношений"

- Ван И

Ранее он отметил нерушимость отношений двух стран, а также, что Пекин поддерживает и понимает Москву, так как она защищает свои законные права и интересы.