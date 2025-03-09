"Навеки друзья и никогда – враги" – глава МИД Китая о России

Глава МИД Китая заявил о нерушимости отношений России и Китая. Он подчеркнул, что сегодняшние связи отличают несколько особенностей.

Руководитель китайской дипломатии Ван И заявил, что Пекин полностью понимает и поддерживает Москву. Он отметил, что Россия защищает свои законные права и интересы.

Глава внешнеполитического ведомства КНР сказал, что испытания международной турбулентностью показали, что отношения двух стран "нерушимы и крепки так же, как гора Тайшань"

Министр также сообщил, что отношения Москвы и Пекина живут принципом "Навеки друзья и никогда – враги", который отмечен в Договоре о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.

Он подчеркнул, что сотрудничество государств напоминает ему поезд-экспресс, который, несмотря на смену пейзажа за окном и погоды, устойчиво движется вперед, пишет РИА Новости.

Ван И добавил, что за более чем 70 лет совместного развития Россия и Китай установили крепкое взаимодоверие, а отношения показывают глубокие корни и мощную стрессоустойчивость.